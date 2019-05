Turismo: Lenola si allea con Fondi e Monte San Biagio per promuovere bellezze delle "Terre di Confine" (2)

- "Nell'aula consiliare del Municipio lenolese - prosegue la nota - erano presenti, tra gli altri, anche la presidente della commissione Pari Opportunità del Comune di Fondi, Rita Di Fazio, e il delegato al Turismo del Comune di Monte San Biagio, Giuseppe Pascale, con il vice-sindaco monticellano Gianmarco Pernarella. Accanto a loro, il Delegato al Turismo e Innovazione di Lenola, Angelo Guglietta, che ha ricordato l'importanza strategica di una scelta amministrativa che 'punta ad avvicinare finalmente il nostro comprensorio territoriale ad altre realtà italiane che hanno già saputo mettersi insieme per fare massa critica e potenziare in questo modo la portata dell'interesse di turisti, pellegrini e villeggianti'. Un'altra novità del progetto a cui hanno aderito i tre Comuni pontini è la 'Tourist Card', che consentirà a quanti alloggeranno nel territorio di fruire in tutti gli esercizi partner di uno sconto pari almeno al 10 per cento su acquisti, cene, alloggio. Regia sapiente dell'iniziativa è quella dell'associazione B&B Fondi, guidata dal presidente Tommaso De Virgilio, che ha illustrato nei particolari le caratteristiche salienti del progetto 'Terre di Confine'. Il primo vero 'banco di prova' dell'iniziativa, che ha suscitato entusiasmo negli amministratori e nei rappresentanti di associazioni e attività commerciali dei tre Comuni pontini, sarà l'ormai prossima stagione estiva". (Com)