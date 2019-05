Scuola: Giuliano (M5s) su prof sospesa, nostre scuole sono luoghi di democrazia

- Il sottosegretario al Miur Salvatore Giuliano, in quota Movimento cinque stelle, sottolinea come in merito alla sospensione della docente di Palermo, abbia già espresso la sua "preoccupazione per il clima che si sta generando. Ho anche tempestivamente rappresentato la mia piena solidarietà alla docente e voglio, ora - scrive in un post su Facebook -, esprimere il mio apprezzamento per la vitalità delle nostre scuole. Al di là del fatto specifico, rispetto al quale ribadisco la mia costante attenzione, in attesa che si proceda in via amministrativa a trovare una soluzione, trovo che le iniziative prese dalle scuole, in tutte le componenti, dimostrino consapevolezza del ruolo affidato dalla Costituzione alle istituzioni scolastiche". Quindi, Giuliano prosegue: "Formare cittadini attivi, responsabili, partecipi e dotati di spirito critico è compito primario della scuola pubblica, che è per i nostri ragazzi primo luogo di esercizio della democrazia. Ancora una volta i docenti italiani stanno dimostrando di saper svolgere il loro compito con autorevolezza e responsabilità". (Rin)