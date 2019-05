Pd: Calenda, lavorerò con Renzi e Zingaretti per tenerlo unito

- Il capolista alle Europee nella circoscrizione di Nord Est della lista Pd-Siamo europei, Carlo Calenda, prima del suo incontro con l’ex segretario Matteo Renzi a Milano, ha mandato un messaggio di unità per il partito e assicurato di voler restare all’interno del Pd. "Penso di lavorare con Renzi, con Gentiloni, con Zingaretti e tanta altra gente per tenere unito il Pd, per farlo diventare sempre più largo e più forte", ha detto l’ex ministro dello Sviluppo economico. "Certo - ha aggiunto -, noi dobbiamo guardare anche all'elettorato liberal democratico, ma non esco dal Pd, perché dopo aver fatto campagna elettorale sarebbe masochista". Sui suoi rapporti con il segretario e l’ex segretario Pd, Calenda ha detto: "Con Zingaretti vado molto d'accordo, anche se siamo diversi. Io e Renzi abbiamo due caratteri forti, abbiamo lavorato molto bene insieme e ci siamo scontrati quando dovevamo farlo, ma sempre alla luce del sole". E chi gli chiedeva se non avesse sentito la mancanza di Renzi in campagna elettorale, Calenda ha risposto: "Su Renzi c’è questo paradosso, se è presente dicono che è troppo presente e se non è presente che non è presente. Questa sera facciamo un grande evento, così è presente e siamo insieme". (Rin)