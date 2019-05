Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- L’assessora a Roma Semplice Flavia Marzano partecipa all'inaugurazione di Zte Cyber Security Lab.Via Laurentina 455 (ore 9)- Il vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo interviene all'evento di apertura del Festival dello Sviluppo Sostenibile.Auditorium Parco della Musica, Via Pietro de Coubertin 30 (ore 9.30)- L’assessore allo Sport, politiche giovanili e grandi eventi cittadini Daniele Frongia partecipa all'evento "Facciamo squadra contro il bullismo”.Istituto Scolastico Biagio Pascal, Via Brembio 97 (ore 10)- L’assessora alla Città in Movimento Linda Meleo interviene al convegno "Elettrico è meglio" nell'ambito del Festival della Sostenibilità organizzato da ASviS (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile) e Rus (Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile).Aula Magna, Università degli Studi Roma Tre (ore 10)- L’assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Laura Baldassarre partecipa a Musica in Piazza.Piazza del Campidoglio (ore 10.30)-L’assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro Carlo Cafarotti interviene alla conferenza stampa di presentazione di Art Cities Exchange 2019, Borsa delle Città d'Arte italiane.Federalberghi Roma, Corso d'Italia, 19 (ore 11.30)- L’assessore all'Urbanistica Luca Montuori partecipa al convegno "Verde urbano e metropolitano”.Circolo Magistrati Corte dei Conti, Via del Foro Italico 430 (ore 18.30)REGIONE- L’assessora al Turismo e alle Pari Opportunità della Regione Lazio, Lorenza Bonaccorsi, partecipa alla conferenza stampa di presentazione di Art Cities Exchange 2019, la borsa turistica italiana dedicata alle grandi città d’arte.Sede di Federalberghi, Corso Italia 19 (11.45)- L’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato partecipa al convegno dell’Aiop Lazio ‘Nuovi modelli di sanità regionale per le cronicità’. Castello di Santa Severa - via Aurelia km. 52,600 (ore 17) (segue) (Rer)