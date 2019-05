Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (2)

- VARIE- Iniziativa “Spolverare la memoria": studenti e famiglie puliranno 288 pietre d'inciampo installate a Roma a cura di Associazione “Arte in Memoria” e Ambasciata della Repubblica Federale di Germania. Dalle ore 9 alle 11 gli studenti della Scuola Germanica di Roma, del Liceo “Renzo Levi”, del Liceo Statale “Eugenio Montale”, dell’ Iis “Luigi Einaudi”, Iiss Roberto Rossellini, del Liceo Ginnasio “Ennio Quirino Visconti”, del Liceo Artistico “Ripetta”, dell’Iis “Leonardo da Vinci” Maccarese-Fiumicino (Rm), del Liceo Aristofane, dell’Accademia Americana di Roma procederanno alla pulizia delle pietre d’inciampo dei municipi in cui le scuole sono collocate. Dalle ore 11 alle 12 si terrà un incontro alla Casa della memoria e della storia in via S. Francesco di Sales 5, aperto al pubblico. Dopo l’introduzione di Annette Walter, capo ufficio culturale dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, e di Paolo Ruffini, responsabile Dipartimento Attività Culturali – Roma Capitale, interverranno Adachiara Zevi, presidente dell’Associazione “Arte in Memoria” e Viktor Elbling, Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania. A seguire, dalle 12, riprenderà l’attività di pulizia delle pietre d’inciampo da parte degli studenti e dei famigliari.- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, interverrà alla conferenza di apertura del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019.Auditorium Parco della Musica - Via Pietro de Coubertin, 30 (ore 9.40)- Acea Innovation Day. Tavola rotonda Innovazione e futuro sostenibile delle Multiutilities, tra intelligenza artificiale, utilizzo dei dati e nuovi modelli organizzativi. Interverranno: Stefano Antonio Donnarumma ceo Acea, Luca Valerio Camerano ceo A2A, Luigi Ferraris ceo Terna, Paolo Gallo ceo Italgas, Vincenzo Loia professore di Management & Innovation Systems Disa-Mis, Dip. di Scienze Aziendali Uni Salerno, Elisabetta Ripa ceo Open Fiber e Fabio Fregi, country manager Google Cloud Italia. Modera Federico Ferrazza, Wired.Spazio 900 - piazza Guglielmo Marconi (ore 10)- Conferenza “Dalla stazione spaziale internazionale alla futura esplorazione spaziale: il ritorno sulla luna”. Sam Scimemi, Direttore dell’International Space Station (Iss) della Nasa – National Aeronautics and Space Administration, farà il punto della situazione in materia di missioni ed esplorazioni spaziali. La conferenza prevede l’intervento del presidente Innova Camera, l’Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma, Luciano Mocci, del presidente dell’Agenzia spaziale Italiana (Asi), Giorgio Saccoccia, del consigliere per gli affari ambientali, scientifici e tecnologici Ambasciata degli Stati Uniti d’America Caron De Mars, del direttore della Stazione Spaziale Internazionale (Iss), Sam Scimemi e del responsabile Unità volo umano e microgravità dell’Asi, Gabriele Mascetti.Sala del Tempio di Adriano - Piazza di Pietra (ore 10) (segue) (Rer)