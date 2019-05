Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Evento di lancio di Opera2030 Action Now – 1° Open Day. L’iniziativa intende porsi come piattaforma di attivismo civico e democrazia diretta, con l’obiettivo di realizzare i 17 Obiettivi dell’agenda 2030 dell’Onu per sviluppo sostenibile e combattere haters e fake news con “truth-lovers” e informazioni certificate.- I lavori saranno aperti dagli interventi di Alfonso Pecoraro Scanio (presidente della Fondazione UniVerde), Pasquale Russo (direttore Generale della Link Campus University), Stephanie Brancaforte (executive director di Change.org Italia) e da Domenico De Masi (presidente del Comitato Scientifico della Fondazione UniVerde e di Opera2030. I panel saranno moderati da: Francesco Piccinini, direttore di Fanpage.it, Carlo Medaglia (prorettore della Link Campus University), Jacopo Mele (presidente della Fondazione Homo Ex Machina), Matteo Campofiorito (direttore di GreenStyle). Chiude l'evento, la presentazione del libro "European Psycho" di Angelo Consoli, con gli interventi di Livio de Santoli, prorettore presso la Sapienza Università di Roma, l'eurodeputato Dario Tamburrano, e Pier Virgilio Dastoli, Presidente del Consiglio italiano del Movimento europeo (Cime). Nel corso della giornata, interverrà l'on. Riccardo Fraccaro, ministro per i Rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta.Hotel Nazionale - Piazza Montecitorio (ore 10)- Presidio dei lavoratori Alitalia presso il Terminal 1 dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino in occasione dello sciopero del settore del trasporto aereo proclamato da alcune sigle sindacali.Terminal 1 - aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino (ore 10)- Prima edizione di Musica in Piazza in Campidoglio con le Scuole di Roma Capitale organizzata dall’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità solidale, in collaborazione con Anp (Associazione Nazionale Dirigenti e alte Professionalità della Scuola) Lazio, Accademia Nazionale di Danza, Liceo Scientifico Statale I. Newton. Eseguiranno i brani l’orchestra e il coro delle Scuole primarie e secondarie di Roma. Interverranno Laura Baldassarre, Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale di Roma Capitale, Mario Rusconi, Presidente dell’Associazione Nazionale Presidi.Piazza del Campidoglio (ore 10.30)- Esibizione musicale e consegna degli strumenti donati nell’ambito di Musiclab progetto per la creazione nei reparti pediatrici ospedalieri di spazi musicali dedicati ai bambini.Aula magna Clinica di pediatria - Policlinico Umberto I (ore 11)- Conferenza stampa di Fratelli d’Italia su iniziative a favore degli animali d’affezione, attraverso degli atti che verranno presentati contemporaneamente in Campidoglio e in Regione Lazio. I provvedimenti saranno illustrati da Francesco Figliomeni vicepresidente dell’Assemblea Capitolina primo firmatario di due delibere comunali, Fabrizio Ghera capogruppo in Consiglio Regionale primo firmatario di una proposta di legge regionale, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio con la consigliera Lavinia Mennuni di Fratelli d’Italia.Sala del Carroccio in Campidoglio (ore 11)- Un caffè con la ricerca: le proposte della sinistra per l’Europa. I candidati de La Sinistra incontrano i giornalisti e il mondo dell’Università e della ricerca. Nicola Fratoianni e Stefano Ciccone dialogheranno con Alessandro Rapezzi, segretario nazionale Flc Cgil, Claudio Musicò consigliere nazionale Cun, Alberto Silvani valutatore della ricerca, Vittorio Colizzi immunologo, e altre ricercatrici e ricercatori.Libreria Fahrenheit - piazza Campo de’ fiori 44 (ore 13.30)- Sinistra Italiana X Municipio organizza “Per un mare libero da abusi, da illegalità, da inquinamento, da morti”. Incontro pubblico con Nicola Fratoianni, Luciana Castellina, Loredana De Petris, Paolo Berdini.Piazza Anco Marzio - Ostia Lido (ore 17.30) (Rer)