Europee: Calenda (Pd), a me il 20 per cento non basta

Milano, 20 mag 21:06 - (Agenzia Nova) - E' iniziato il comizio dell'ex ministro dello Sviluppo economico e capolista nella circoscrizione di Nord Est di Pd-Siamo europei, Carlo Calenda, a cui partecipa anche l'ex segretario dem Matteo Renzi. "A me il 20 per cento non basta neanche per iniziarla questa partita. Noi dobbiamo rappresentare la maggioranza degli italiani. Dobbiamo tornare a farlo", ha detto Calenda, rivolto alla platea numerosissima dell'Auditorium della fondazione Cariplo di Milano. "Noi giocavamo questa partita andando tutti i giorni a lavoro nei ministeri, non giocavamo questa partita su Facebook, dicendo che si va tra la gente. Se si è responsabili, si va a lavorare per la gente", ha concluso. (Rem)