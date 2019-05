Europee: Calenda (Pd), basta vulgata della Lega al 30 per cento, per me è al 17

- È sbagliato considerare che la Lega sia al 30 per cento secondo l’ex ministro dello Sviluppo economico e capolista Pd-Siamo europei nella circoscrizione di Nord Est, Carlo Calenda. “Basta con questa vulgata della Lega al 30 per cento. A casa mia la Lega è al 17 per cento e io a casa mia le partite a tavolino non le ho mai date vinte. Si combatte ogni voto e non si accettano intimidazioni”, ha detto Calenda durante il suo comizio a Milano, a cui partecipa anche l’ex segretario Pd, Matteo Renzi. “Se Salvini prende molti voti - aveva detto l’esponente dem prima del comizio - l’Italia finisce di essere un grande paese europeo. È un rischio gigantesco. Quindi per me è: occhi sulla palla, parlare d’Europa e farlo seriamente”. (Rem)