Terremoto: M5s, ignobile speculare su pelle terremotati per propaganda

- I deputati del Movimento cinque stelle, Gabriele Lorenzoni e Patrizia Terzoni, denunciano in una nota: "C'è chi oggi di fronte alla visita del presidente Conte nelle zone del Centro Italia colpite dallo sciame sismico del 2016, non ha perso occasione per attaccare strumentalmente il governo. Noi preferiamo pensare alle cose da fare, che sono tante e che andranno ad aggiungersi a quelle già fatte in un anno di governo, dalle semplificazioni in edilizia ai fondi stanziati". Per poi proseguire: "Abbiamo più volte annunciato, poi, come all'interno del decreto Sblocca cantieri sono state inserite norme che favoriranno la ricostruzione post sisma delle aree del Centro Italia. La visita del presidente Conte, inoltre, era proprio tesa a continuare il confronto con i cittadini e con i sindaci delle zone interessate, costantemente portato avanti negli ultimi mesi dal sottosegretario Crimi, in modo da raccoglierne direttamente le necessità più impellenti, anche con emendamenti mirati, e riuscire a incidere effettivamente sul loro futuro". (segue) (Com)