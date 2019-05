Governo: Calenda (Pd), litigi sono grande sceneggiata

- I litigi all’interno del governo sono “una grande sceneggiata” secondo l’ex ministro dello Sviluppo economico e capolista di Pd-Siamo europei nella circoscrizione di Nord Est, Carlo Calenda. “Quello che mi aspetto - ha detto a margine del comizio con Matteo Renzi a Milano - è che dal giorno dopo andranno d'amore e d'accordo come prima. Stanno recitando, hanno iniziato a litigare sotto campagna elettorale, quando scendevano i numeri dei 5 stelle. Se Di Maio pensasse davvero quello che dice, doveva staccare la spina al governo ieri, invece domani va a presentare la fase due del governo, ma l'unica fase due del governo, se i rapporti sono questi, è che il governo vada a casa”. “La dignità nazionale - ha aggiunto Calenda - si fa lavorando. Io li vedo come una grandissima iattura insieme per il paese. Il rischio che ci facciamo male, credo, sia molto presente”. (Rem)