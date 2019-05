Usmca: vicepresidente Pence chiede a Congresso approvazione accordo "quest'estate"

- Il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha invitato il Congresso ad approvare il nuovo accordo commerciale con il Canada e il Messico, Usmca (United States-Mexico-Canada Agreement), entro la fine di questa estate, facendo pressione sui Democratici che controllano la Camera. “Il presidente ha fatto il suo lavoro. È tempo che il Congresso faccia il suo lavoro e passi l'Usmca questa estate", ha detto oggi, 20 maggio, da Jacksonville, in Florida. Venerdì scorso il capo della Casa Bianca ha eliminato un ostacolo importante concordando con Canada e Messico la rimozione delle tariffe su alluminio e acciaio. I legislatori di entrambe le parti hanno affermato che la mossa di Trump renderà più probabile da parte del Congresso l'approvazione dell'accordo trilaterale che sostituirà il vecchio Nafta. Ma tra i Democratici rimangono ancora delle perplessità in relazione alle disposizioni dell'accordo in materia di lavoro, ambiente e prodotti farmaceutici, nonché sull'applicabilità complessiva del patto. (segue) (Was)