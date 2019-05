Usmca: vicepresidente Pence chiede a Congresso approvazione accordo "quest'estate" (3)

- Tra gli altri motivi che ritardavano la ratifica dell'Usmca da parte del Congresso Usa c'era la richiesta del varo della riforma del diritto del lavoro in Messico. Un passo compiuto a inizio maggio e a tappe serrate proprio sotto l'impulso del presidente Andres Manuel Lopez Obrador: la riforma ha permessi di introdurre maggiori tutele per i lavoratori, regole certe per le attività dei sindacati e meccanismi per garantire la rappresentanza dei dipendenti. Un lavoro che non sarebbe stato completo, segnala Seade, se non ci fossero stati colloqui con le autorità del paese vicino per convincere della bontà del nuovo testo approvato dal parlamento messicano. (Was)