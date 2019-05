Usa-Messico: ragazzo del Guatemala morto sotto custodia della polizia di frontiera

- Un adolescente del Guatemala di 16 anni è morto mentre si trovava nella struttura in cui era detenuto negli Stati Uniti: lo ha confermato oggi, 20 maggio, l'agenzia per la protezione delle dogane e delle frontiere degli Stati Uniti (Cbp). Il ragazzo è stato arrestato e processato per aver attraversato illegalmente il confine vicino a Hidalgo, in Texas, il 13 maggio, per poi essere trasferito a Weslaco nel settore del Rio Grande Valley della pattuglia di frontiera degli Stati Uniti, secondo il Cbp. L'incidente segna la quinta morte di un minore immigrato al confine meridionale da dicembre. Funzionari della pattuglia di frontiera hanno detto che la causa della morte non è ancora nota. (segue) (Was)