Usa-Messico: ragazzo del Guatemala morto sotto custodia della polizia di frontiera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cbp prevede che saranno oltre 500.000 i migranti che attraverseranno il confine nell'anno fiscale 2019, iniziato il 1° ottobre. Il dipartimento della Sicurezza Nazionale ha chiesto questo mese al Pentagono ulteriore assistenza al confine tra Stati Uniti e Messico, fornendo supporto per le tendopoli. Il segretario alla Difesa Patrick Shanahan ha detto che le truppe statunitensi rimarranno al confine fino a quando non saranno ritenute sicure. Shanahan in precedenza ha riferito al Congresso che circa 4.400 soldati sono di stanza al confine e rimarranno fino a settembre, ma hanno affermato che la loro presenza "non sarà indefinita". (Was)