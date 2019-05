Pd: Calenda, per paura di piazze semivuote, le lasciamo a chi non le riempie

- Il Partito democratico deve tornare a organizzare iniziative in piazza, secondo l’ex ministro dello Sviluppo economico e capolista nella circoscrizione di Nord Est di Pd-Siamo europei. “La prossima volta ci si vede in piazza”, ha promesso alla platea dell’Auditorium della fondazione Cariplo (circa 1.200 persone), dove a breve interverrà anche l’ex segretario Pd, Matteo Renzi. “A furia di aver paura di riempire le piazze, lasciamo le piazze semivuote a chi non le riempie nemmeno”, ha detto Calenda. “Noi non portiamo la gente nei posti con le foto degli avversari - ha aggiunto, riferendosi al post del vicepremier Matteo Salvini per lanciare la manifestazione sovranista di sabato scorso - ma con le persone che ci fanno grandi. Non useremo mai l’odio. Il primo patriottismo è la serietà. E questo è il messaggio che diamo oggi forte e chiaro”. “Vinceremo - ha concluso l’ex ministro dello Sviluppo economico - per una cosa che gli altri non conoscono: l’Italia gioiosa illuminata che si batte nella scuola e nel lavoro. Noi questa Italia luminosa l’abbiamo vista”. (Rem)