Europee: Renzi, Calenda è molto in forma, Pd ha bisogno della sua grinta

- Da Matteo Renzi è arrivato un pieno sostegno a Carlo Calenda. “Ho trovato un Calenda molto in forma, secondo me si sta iniziando a divertire. Il punto di Carlo è che lui è cresciuto per anni con l’accusa di chi gli diceva che non avrebbe mai fatto politica”, ha detto Renzi in apertura dell’evento elettorale organizzato dall’ex ministro dello Sviluppo economico all’Auditorium della fondazione Cariplo a Milano. “Questa campagna elettorale lo sta esaltando come un matto e credo che il Pd abbia molto bisogno della sua grinta e della sua passione”, ha concluso l’ex segretario dem.(Rem)