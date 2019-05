Usa: “Russiagate”, Casa Bianca contro testimonianza dell'ex consigliere McGahn

- La Casa Bianca intende esprimersi contro il mandato di comparizione all'ex consigliere Donald McGahn per testimoniare al Congresso in relazione alle indagini della commissione Giustizia della Camera dei rappresentanti. McGahn, che i Democratici speravano potesse essere un testimone chiave nelle loro indagini contro il presidente Trump, è stato citato in giudizio per testimoniare martedì mattina. L'ex consigliere della Casa Bianca è stato un testimone chiave in diversi casi di potenziale ostacolo descritto nel rapporto del procuratore speciale Robert Mueller. Il presidente della commissione Giustizia, Jerry Nadler, ha minacciato di accusare McGahn di oltraggio del Congresso se si rifiuterà di presentarsi. All'inizio di questo mese, McGahn, si è rifiutato di consegnare i documenti richiesti dopo che la Casa Bianca gli aveva intimato di non rispettare quella parte della citazione. La commissione ha avviato un'ampia indagine a marzo sul presidente Donald Trump per ostruzionismo e abuso di potere.(Was)