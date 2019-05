Governo: Renzi (Pd), Conte un disastro, sta svilendo ruolo di premier

- Matteo Renzi, dal palco dell’Auditorium della fondazione Cariplo di Milano, dove sta partecipando a un evento elettorale con il capolista nella circoscrizione Nord-Est di Pd-Siamo europei, Carlo Calenda, ha aspramente criticato il governo. “Ritengo Conte un disastro. Con la compiacenza di certa stampa, non capisce che sta svilendo il ruolo del presidente del Consiglio dei ministri della terza economia europea”, ha attaccato l’ex segretario dem. “L’Italia a livello internazionale non conta più una cippa. La Merkel parla con tutti, ma non con noi”. “Non è degno di rappresentare il paese - ha proseguito Renzi, riferendosi ancora a Conte - e non perché non è stato eletto, ma perché non sa di che cosa sta parlando”. Oltre a non essere degno di fare il premier, secondo Renzi, Conte non è degno nemmeno di essere un professore di diritto. Rivolgendosi ai giuristi, l’ex segretario dem ha chiesto: “Come si fa ad avere un professore di diritto che dice ‘io tra garantismo e giustizialismo non scelgo’?” (Rem)