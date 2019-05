Ambiente: Codacons incontra cittadini Anguillara su questione acqua non potabile

- Il Codacons ha incontrato i cittadini di Anguillara in merito all'emergenza legata alla non potabilità dell'acqua proveniente da alcuni acquedotti che servono la cittadina laziale. Attraverso l'avv. Mariangela Servino, sabato 18 maggio scorso, su invito del Comitato promotore petizione popolare per la gestione pubblica dell'acqua, l’associazione ha incontrato gli abitanti di Anguillara alla conferenza pubblica sull'acqua potabile ed ha risposto alle tante domande dei cittadini stanchi di non avere acqua potabile dai propri rubinetti, ed ha illustrato loro i diritti e le azioni che possono essere intraprese per ottenere eventuali rimborsi delle bollette e il risarcimento del danno per mancata potabilità dell'acqua. Lo ha reso noto l'associazione dei consumatori. "L'evento del 18 maggio 2019 rientra tra le iniziative organizzate dal Comitato allo scopo di fornire informazioni alla cittadinanza in merito alla gestione del servizio di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua potabile. All'incontro hanno partecipato tecnici della Asl di competenza ed esperti che hanno rappresentato le possibili origini delle problematiche connesse alla non potabilità dell'acqua nel comune anguillarino. A seguito di tale incontro il Codacons ha deciso di scendere in campo a tutela degli abitanti di Anguillara ritenendo anomale le oscillazioni dei valori di arsenico nell'acqua servita dagli acquedotti del comune che si ripetono da diversi anni. In ragione di ciò l'associazione dei consumatori sta valutando anche un'azione penale da avviare contro gli eventuali responsabili con costituzione di parte civile di tutti i cittadini di Anguillara vittime dell'incresciosa situazione venutasi a creare", conclude la nota. (Com)