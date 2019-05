Uganda-Italia: ambasciata a Kampala organizza incontro per promuovere sport e inclusione tra i rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 140 ragazzi tra i 13 ed i 16 anni, ugandesi di comunità locali e rifugiati, sono stati i protagonisti di un’occasione di incontro all’insegna del calcio e dell’inclusione promossa dall’ambasciata d’Italia a Kampala e dalla Sampdoria. Per tre giorni ad Arua corsi di management e di educazione allo sport, allenamenti ed un torneo di calcio hanno impegnato i ragazzi del West Nile, la regione nel nord-ovest dell’Uganda che ospita la gran parte dei rifugiati provenienti dal Sud Sudan e dal Congo. L'iniziativa, si legge in una nota della Farnesina, è nata da un'idea dell’ambasciata e si è sviluppata insieme alla Sampdoria, che per la manifestazione ha inviato due suoi allenatori professionisti. Per l’organizzazione hanno collaborato anche l'Ong italiana Acav, la Federazione delle associazioni di calcio ugandesi, il Comitato olimpico ugandese e l'Ufficio dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Ospite d’onore della manifestazione è stato il ministro ugandese per la Prevenzione dei disastri ed i rifugiati, Hilary Onek, che ha assistito alla finale del torneo ed ha presenziato alla cerimonia di premiazione, così come l’ambasciatore Domenico Fornara. (segue) (Com)