Uganda-Italia: ambasciata a Kampala organizza incontro per promuovere sport e inclusione tra i rifugiati (2)

- L’iniziativa, che intende promuovere, attraverso lo sport e i valori olimpici, l'inclusione sociale, la riabilitazione ed il ripristino di una vita normale tra i giovani residenti dei campi profughi e le comunità ospitanti, non finisce qui. Il comitato organizzatore, presieduto dall’ambasciata, sta mettendo a punto un progetto triennale di educazione allo sport in favore di giovani rifugiati e locali, al quale collaboreranno anche il Comitato internazionale olimpico (Cio) e TO.org. Obiettivi del progetto di medio e lungo termine il consolidamento di programmi di educazione dei giovani ai valori olimpici e di allenamento allargando il campo anche ad altri sport, l'organizzazione di ulteriori corsi di coaching e di management dello sport e la realizzazione di alcune infrastrutture sportive, in particolare campi polifunzionali. Tali iniziative verranno sempre realizzate in favore sia delle popolazioni rifugiate che delle comunità locali, in uno spirito di integrazione ed inclusione. (Com)