Roma: Piccolo (Pd), è di nuovo emergenza buche. Rattoppi non reggono ai temporali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera capitolina del Pd Ilaria Piccolo in una nota dichiara che "mentre la sindaca Raggi è nella tecnologica Tokyo, si moltiplicano le segnalazioni dei cittadini che lamentano e denunciano danni ai propri autoveicoli e motoveicoli a causa delle buche sulle strade". "Le piogge di questi giorni - prosegue Piccolo - hanno riaperto le ferite nei manti stradali. I rattoppi dell'operazione #StradeNuove dell'assessore Gatta lasciano spazio a profonde buche e insidiose fessurazioni stradali con il conseguente aumento di incidenti. Le strade della Capitale con l'amministrazione Raggi sono sempre più pericolose, gli interventi di manutenzione come denunciamo da tempo vengono effettuati poco e male. La segnaletica orizzontale e verticale è sempre più incomprensibile e confusa. Purtroppo alla carenza di interventi si registra un unico dato in crescita: malauguratamente è quello dei feriti, dei danni ai veicoli e delle vittime. In particolar modo, dell'abbandono e del degrado della viabilità capitolina ne fanno sempre più le spese gli utenti fragili. Marciapiedi sconnessi, parapedonali e guard rail rotti, manto stradale da superficie lunare. Dopo tre anni di governo anche sulla sicurezza stradale registriamo l'assenza di programmazione e nessun intervento concreto. Delle tante dichiarazioni e promesse fatte dall'amministrazione M5s restano solo tante buche nelle strade e ai romani." (Com)