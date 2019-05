Lazio: Regione vince premio cultura più impresa 2018-2019 categoria art bonus. Sartore, siamo entusiasti e orgogliosi

- "Siamo entusiasti di aver ricevuto il premio cultura più impresa 2018-2019 e specialmente nella categoria di art bonus. Ci rende molto orgogliosi esser stati i primi a declinare in chiave regionale questa normativa e avere riaperto palazzi, ville e luoghi di interesse storico e artistico chiusi da decenni, restituendoli alla collettività e animandoli con una programmazione continuativa". Lo dichiara in una nota l’assessore del Lazio alla Programmazione economica, Bilancio, Patrimonio e Demanio, Alessandra Sartore, che ha ritirato oggi il Premio presso la sede del Sole 24 Ore a Milano. (Com)