Mef: nuovo sito online, informazioni e dati economici a portata di cittadino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi è online il nuovo sito del ministero dell'Economia e delle Finanze, Mef (www.mef.gov.it) con una veste grafica completamente rinnovata per offrire agli utenti un’esperienza di navigazione sempre più diretta e intuitiva. Lo riferisce una nota del dicastero di Via XX Settembre. Il grande patrimonio di documenti, dati e pubblicazioni del ministero dell’Economia e delle Finanze viene così valorizzato puntando a una informazione che privilegia la centralità del contenuto e l’immediatezza dell’informazione rispondendo a due esigenze primarie: rendere "razionale" e "funzionale" il sito e i suoi contenuti, porre al centro i bisogni dei cittadini che quotidianamente consultano il portale. L’interfaccia utente è stata improntata sul "flat design": un design chiaro, che rende il sito facile da navigare, consentendo di raggiungere un’alta leggibilità delle informazioni. È stata implementata l’alta leggibilità tipografica con nuovi caratteri che adattano i contenuti alla finestra del browser, permettendo una visualizzazione ottimale con qualsiasi schermo e qualsiasi dispositivo. Gli articoli disponibili nelle sezioni "Evidenza" e "Focus", sono stati arricchiti con l’introduzione di infografiche, che permettono di snellire i processi di divulgazione di informazioni e dati complessi semplificando la comunicazione. (segue) (Com)