Mef: nuovo sito online, informazioni e dati economici a portata di cittadino (3)

- Progettata e sviluppata con il partner tecnologico Sogei, la piattaforma utilizza le tecnologie più avanzate di Html5 (Hypertext markup language) e Wai-Aria (Web accessibility initiative - Accessible rich internet applications) per una migliore qualità dell’esperienza d’uso e accessibilità delle informazioni. Il nuovo sito del Mef è attualmente l’unico sito della Pubblica amministrazione ad aver implementato l’accessibilità, secondo le nuove regole tecniche internazionali Wcag 2.1 (Web content accessibility guidelines) del W3c (World wide web consortium). Questo permette a tutti gli utenti, anche quelli in particolare situazione di difficoltà fisica - conclude la nota Mef - di fruire delle informazioni e dei servizi digitali rilasciati all’amministrazione. (Com)