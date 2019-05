Infrastrutture: Corbetta (Lega), necessari interventi per ridurre tempi percorrenza "Besanino"

- I problemi di percorrenza della tratta ferroviaria S7 Milano-Monza-Molteno-Lecco (Besanino) arrivano al Pirellone grazie a un'interrogazione presentata dal consigliere regionale della Lega, Alessandro Corbetta. "Anche in vista della realizzazione della fermata Monza Est – spiega il consigliere Corbetta - ritengo che sia fondamentale, oggi più che mai, prevedere gli interventi necessari affinché vengano diminuiti i tempi di percorrenza della tratta". "Bisogna fare in modo che dalla nuova fermata – prosegue il rappresentante del Carroccio – non derivi un aumento degli attuali tempi a svantaggio dei pendolari della nostra Provincia. Anzi, dobbiamo fare tutto il possibile affinché siano realizzati, da parte di RFI, quegli interventi infrastrutturali assolutamente non rinviabili e che possono permettere al nostro 'Besanino' di diventare la Metropolitana della Brianza". "Tra gli interventi prioritari – puntualizza il consigliere regionale – vi sono i lavori di messa a standard delle stazioni di Villasanta e Triuggio, che permetterebbero l'entrata in contemporanea dei treni e l'ingresso nelle stazioni a 60kmh, nonché tutti i lavori aventi l'obiettivo di equiparare la velocità massima del tratto Villasanta-Monza della linea 'Molteno' a quella della linea 'Carnate'. (segue) (Com)