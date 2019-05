Infrastrutture: Corbetta (Lega), necessari interventi per ridurre tempi percorrenza "Besanino" (2)

- "Occorre poi - prosegue Corbetta - come già annunciato da RFI, un piano di eliminazione dei passaggi a livello che, oltre ad ostacolare il traffico su gomma, rallentano anche la corsa del treno. Penso ad esempio a soluzioni viabilistiche da adottare per il passaggio a livello di Villa Raverio o altre situazioni simili sulle quali intervenire in tempi accettabili per ammodernare la linea e diminuire i disagi degli utenti e del traffico su gomma. Oggi la durata dell'intera tratta, da Lecco a Milano Porta Garibaldi, è di ben 1h e 39 minuti: tempistiche praticamente invariate da un secolo. Credo che sia sufficiente questo dato per comprendere l'urgenza e la necessità del miglioramento infrastrutturale della linea". Nell''interrogazione si chiede all'Assessore Terzi "a che punto sia l'iter della realizzazione della stazione Monza Est Parco e quali interventi siano previsti per non allungare ulteriormente i tempi di percorrenza della tratta". Si domanda inoltre se vi sia "la previsione di realizzare la Monza Est su tutti e tre i binari (linee 'Molteno' e 'Carnate') allo scopo di prevedere la fermata anche i treni per Carnate-Lecco-Bergamo". (Com)