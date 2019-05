Armenia-Kazakhstan: presidente incontra omologa Senato Nazarbayeva, focus su cooperazione

- Il presidente armeno, Armen Sarkissian, ha incontrato oggi a Nur-Sultan l’omologa del Senato del Kazakhstan, Dariga Nazarbayeva. Lo riferisce l’ufficio stampa della presidenza di Erevan, aggiungendo che le due parti hanno discusso il futuro dei rapporti economici, culturali e umanitari bilaterali, e le prospettive per un rafforzamento della cooperazione interparlamentare nel prossimo futuro. “Vorrei ringraziare il presidente Sarkissian per il sostegno e la promozione dell’Eurasian Media Forum che si svolgerà nel prossimo futuro a Nur-Sultan”, ha detto Nazarbayeva, auspicando un aumento della cooperazione a tutto campo nel prossimo futuro. Il capo dello Stato armeno, di contro, ha sottolineato come l’attuale collaborazione sia “ben al di sotto dei livelli che potremmo raggiungere”. (Res)