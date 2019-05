Difesa: Consiglio atlantico bulgaro rileva pressione russa contro acquisto F-16

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della Bulgaria di acquistare nuovi velivoli militari F-16 di fabbricazione statunitense è sempre stata “contrastata da quei fattori che lavorano per gli interessi russi”. E’ quanto sostenuto dal Consiglio atlantico della Bulgaria in una dichiarazione al portale specialistico di informazione “BulgarianMilitary.com”. Secondo il Consiglio, questi condizionamenti andranno avanti in modo che il processo per l’acquisizione dei nuovi cacci venga “sabotato”. Tra le modalità, rilevate dal Consiglio atlantico bulgaro, quella più efficace sarebbe il rinvio dei negoziati. L’organo ha informato di stare seguendo il processo con crescente preoccupazione, soprattutto in considerazione delle parole del ministro della Difesa Krasimir Karakachanov, secondo cui il governo non sarebbe in grado di negoziare un prezzo favorevole per gli aerei da combattimento, e che in caso di fallimento il progetto potrebbe dirsi concluso aprendo negoziati con un altro offerente. "In questo caso, si tratta ovviamente della Svezia, le cui capacità di aerei da caccia Gripen sono inferiori agli F-16, e che successivamente richiederanno molti costi extra”, ha osservato il Consiglio. (segue) (Bus)