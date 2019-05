Difesa: Consiglio atlantico bulgaro rileva pressione russa contro acquisto F-16 (2)

- Nei giorni scorsi, il ministro della Difesa bulgaro, Krasimir Karakachanov, ha sostenuto che alcuni dei prezzi offerti per l’acquisto da parte della Bulgaria dei nuovi aerei militari F-16 Block 70 “non sono di nostro gradimento, ecco perché i negoziati continuano”. Commentando i negoziati per la fornitura degliF-16 Block 70 fighter, da destinare all’Aeronautica militare bulgara, il ministro ha chiarito: "Se non possiamo raggiungere il risultato, abbiamo il diritto di proporre al Parlamento di chiudere il progetto o di continuare i negoziati con alcuni degli altri partecipanti. La Bulgaria ha le capacità sebbene abbia i suoi limiti. Dobbiamo tenere conto del prezzo, del pacchetto di servizi e della scadenza per il pagamento. Non vogliamo - ha sottolineato - dare nulla per niente, vogliamo prezzi normali coerenti con i prezzi per altri paesi, ad esempio la Slovacchia". (segue) (Bus)