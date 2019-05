Difesa: Consiglio atlantico bulgaro rileva pressione russa contro acquisto F-16 (3)

- Una delegazione bulgara è stata a Washington nelle scorse settimana per negoziare l'acquisizione di aerei da combattimento, probabilmente F-16 Block 70 fighter, da destinare all’Aeronautica militare bulgara. La delegazione è guidata dal vice ministro della Difesa Atanas Zapryanov, dal comandante dell'Aeronautica generale Tsanko Stoykov, da specialisti della Forza armata nonché da funzionari dei ministeri delle Finanze e dell'Economia. "Le linee guida sono molto chiare, attenendosi al prezzo fissato dal Parlamento, senza abbassare le capacità degli aerei che dobbiamo acquistare", ha affermato allora Karakachanov. Il ministro ha inoltre spiegato che la delegazione bulgara dovrebbe sollevare la questione dei contributi per i nuovi velivoli militari e insistere sul fatto che non dovrebbero essere pagati subito. (segue) (Bus)