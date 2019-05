Difesa: Consiglio atlantico bulgaro rileva pressione russa contro acquisto F-16 (4)

- Il rappresentante della Lockheed Martin, James Robinson, ha dichiarato lo scorso marzo, durante una visita nella città bulgara di Plovdivn, che i negoziati tra il governo della Bulgaria e degli Stati Uniti per la fornitura destinata a Sofia degli aerei da combattimento F-16 fighter potrebbe concludersi a luglio e l’ordine consegnato al più presto nel 2023. La produzione degli F-16 Block 70 fighter dovrebbe iniziare questa estate nell’impianto in South Carolina. Robinson avrebbe inoltre chiarito che nel prezzo per la fornitura dei jet da combattimento sarebbe prevista anche un periodo di formazione per i piloti dell’Aereonautica militare bulgara, che dovrebbe durare tra i nove e i dodici mesi. Gli F-16 potrebbero quindi essere consegnati alla Bulgaria a partire dal 2023, secondo quanto riferito da Robinson. (segue) (Bus)