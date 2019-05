Difesa: Consiglio atlantico bulgaro rileva pressione russa contro acquisto F-16 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia statunitense Lockheed Martin ha smentito lo scorso 25 gennaio alcune voci diffuse dalla stampa internazionale nei giorni scorsi, stando alle quali i caccia multiruolo F-16 che dovrebbero essere acquistati dalla Bulgaria sarebbero di fabbricazione indiana. Stando alle informazioni riportate allora dalla stampa bulgara, l’idea di una possibile costruzione in India degli F-16 sarebbe stata diffusa a fronte del possibile ricollocamento dell’impianto per la produzione dei velivoli in territorio indiano, dove Lockheed Martin sta competendo con una serie di grandi compagnie per la fornitura di 114 aerei da combattimento alle Forze aeree indiane: un accordo che dovrebbe fruttare 15 miliardi di dollari. (segue) (Bus)