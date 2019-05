Difesa: Consiglio atlantico bulgaro rileva pressione russa contro acquisto F-16 (6)

- Il parlamento di Sofia ha approvato lo scorso 16 gennaio con 130 voti a favore la proposta avanzata dal governo per avviare i negoziati con gli Stati Uniti per l’acquisto di velivoli militari F-16. La proposta ha ricevuto il sostegno del partito di maggioranza, Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb), ai quali si sono aggiunti 23 deputati del Movimento per i diritti e le libertà (Mrf), 11 dei Patrioti uniti, e due parlamentari indipendenti. Il parlamento ha incaricato il primo ministro di formare una squadra per l’elaborazione della bozza di accordo preliminare e per la conduzione dei negoziati, a cui prenderanno parte, tra gli altri, i ministri della Difesa, dell’Economia, degli Affari esteri e delle Finanze. (segue) (Bus)