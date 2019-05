Difesa: Consiglio atlantico bulgaro rileva pressione russa contro acquisto F-16 (7)

- Il capo del dicastero della Difesa bulgaro, Krassimir Karakachanov, ha annunciato lo scorso 9 gennaio che il governo avrebbe proposto al parlamento di adottare una bozza di accordo per avviare i negoziati con gli Stati Uniti per l'acquisizione di velivoli militari F-16. "Quando si redige il contratto internazionale, la squadra di negoziazione deve includere i ministri della Difesa, Economia, Affari esteri e Finanze", ha osservato Karakachanov. Il ministro ha aggiunto che la decisione del governo consentirà all’interno della bozza di contratto di deviare dai requisiti obbligatori indicati nel progetto di investimento aggiornato, acquisizione di un nuovo tipo di aereo da combattimento (Antca), approvato dall'Assemblea nazionale nel 2018. "Dopo l'approvazione della proposta, i ministri degli Esteri e della Difesa informeranno i paesi inclusi in Antca della decisione della Bulgaria", ha concluso Karakachanov. (segue) (Bus)