Difesa: Consiglio atlantico bulgaro rileva pressione russa contro acquisto F-16 (8)

- Precedentemente intervenuto sulla questione, il presidente Rumen Radev ha affermato che la procedura per l'acquisizione di aerei da combattimento per l'Aeronautica militare bulgara è stata gestita male. "Ho insistito sulla necessità di garantire il rispetto delle regole procedurali e il quadro finanziario, che garantirebbe la scelta migliore a prescindere dal tipo di aeromobile. Il governo ha fatto esattamente il contrario: ha proclamato un vincitore, contrario alle sue stesse regole e alle regole stabilite dall'Assemblea nazionale, e ha persino accettato di pagare un'enorme somma aggiuntiva di denaro", ha detto Radev durante una cerimonia commemorativa con le Forze armate, in occasione del giorno dell’Epifania discutendo l'apparente preferenza del governo per gli F-16. Poco prima di Natale, il ministro della Difesa Krassimir Karakachanov e il ministro dell'Economia Emil Karanikolov hanno presentato un rapporto che sarà esaminato dal Consiglio dei ministri. (Bus)