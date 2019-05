Lazio: Zingaretti, con Art bonus vinto premio cultura e impresa. Importante riconoscimento lavoro svolto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti in tweet ha affermato: "La Regione Lazio ha vinto il prestigioso Premio Cultura + Impresa con la campagna Art bonus. Un importante riconoscimento del lavoro svolto in questi anni. Così riscopriamo il Lazio nascosto e valorizziamo il patrimonio regionale. Grazie a chi ha contribuito ad arrivare fin qui". (Com)