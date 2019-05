Speciale difesa: Riad, Abu Dhabi e Oslo notificano a Consiglio sicurezza Onu sabotaggio navi

- Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Norvegia hanno notificato al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il sabotaggio contro le proprie navi avvenuto lo scorso 12 maggio al largo del porto emiratino di Fujairah. L’incidente ha coinvolto quattro petroliere: le saudite Amjad e Al Marzoqah, l’emiratina A Michel e la norvegese Andrea Victory. I rappresentanti permanenti dei tre paesi presso le Nazioni Unite hanno condannato in una dichiarazione congiunta il sabotaggio, sottolineando che tale situazione rappresenta una minaccia per le spedizioni internazionali e l'ambiente. "È un atto di sabotaggio che riguarda la sicurezza della navigazione internazionale e la sicurezza delle forniture petrolifere mondiali", ha dichiarato Abdallah al Mouallimi, rappresentante permanente all’Onu dell’Arabia Saudita citato dal quotidiano emiratino “The National”. "Sebbene gli attacchi non abbiano provocato vittime o sversamenti di petrolio o sostanze chimiche nocive avrebbero potuto causare gravi perdite di vite umane e una catastrofe ambientale nel Golfo di Oman", ha affermato. Lana Nusseibeh, ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti e rappresentante permanente presso le Nazioni Unite, ha dichiarato che gli attacchi "arrivano in un momento in cui le parti interessate in tutta la regione dovrebbero collaborare per ridurre le tensioni". La diplomatica ha sottolineato che gli Emirati Arabi Uniti stanno cooperando strettamente con l'Arabia Saudita, la Norvegia, la Francia e gli Stati Uniti per indagare sull'incidente. Da parte sua, la rappresentante permanente della Norvegia, Mona Juul, ha affermato che le autorità norvegesi "sono in procinto di valutare la situazione, in stretta cooperazione le autorità emiratine”. I tre paesi hanno dichiarato l’intenzione di notificare formalmente all'Organizzazione marittima internazionale gli attacchi e la minaccia che tale situazione rappresenta per il trasporto internazionale. (Res)