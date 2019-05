Speciale difesa: Indonesia, elezioni generali, ambasciata Usa dirama allerta sicurezza

- L'ambasciata degli Stati Uniti a Jakarta ha emesso un'allerta sicurezza per i cittadini statunitensi che vivono in Indonesia, esprimendo preoccupazione in vista dell'annuncio, atteso il prossimo 22 maggio, dei risultati definitivi delle elezioni presidenziali e legislative. "I funzionari di polizia indonesiani hanno pubblicamente citato un maggiore rischio di terrorismo in connessione con la diffusione dei risultati elettorali, e i media hanno riferito di recenti arresti di indonesiani per accuse di terrorismo", ha riferito l'ambasciata sul suo sito. L’Agenzia per la supervisione delle elezioni dell’Indonesia (Bawaslu) ha concluso che la Commissione elettorale generale ha commesso violazioni amministrative nel computo dei voti online dopo le elezioni generali dello scorso 17 aprile, mentre nove persone affiliate alla cellula terrorista Jemaah Ansharut Daulah (Jad) sono state arrestate all'inizio della settimana scorsa con l'accusa di aver ordito un complotto per attaccare diverse località durante il periodo elettorale. Da gennaio, il dipartimento anti-terrorismo indonesiano ha arrestato 68 sospetti terroristi. Manifestazioni di protesta sono in programma in diverse città indonesiane, come Surabaya nell'isola di Java e Medan a Sumatra. (Fim)