Speciale difesa: Armenia, tribunale Erevan ordina rilascio ex presidente Kocharyan

- Un tribunale di Erevan ha ordinato il rilascio dell’ex presidente armeno Robert Kocharyan, sotto garanzia dei leader attuali e precedenti del Nagorno-Karabakh. “La corte ha deciso di cambiare la sentenza di condanna per Kocharyan, sulla base di garanzie personali”, ha annunciato il magistrato incaricato di leggere il verdetto. L’attuale presidente della repubblica non riconosciuta del Nagorno-Karabakh, Bako Sahakyan, e il suo predecessore Arkadi Ghukasvan, hanno dato garanzie personali per Kocharyan. (Res)