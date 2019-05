Speciale difesa: Germania, in Baviera entra in servizio il primo reggimento statale

- Con la consegna della bandiera, il primo reggimento statale della Bundeswehr è entrato ufficialmente in servizio a Roth in Baviera il 18 maggio scorso al termine di una cerimonia alla presenza del ministro della Difesa tedesco Ursula von der Leyen e del primo ministro del Land, Markus Soeder, presidente dell'Unione cristiano-sociale (Csu). Compito del reggimento statale Baviera, riferisce l'emittente radiofonica tedesca “Deutschlandfunk”, è “garantire la difesa della Patria”. L'unità, formata esclusivamente da riservisti, si occuperà di appoggiare i reparti in servizio attivo “nella difesa, sicurezza e protezione delle installazioni e degli immobili della Bundeswehr nonché delle infrastrutture strategiche in patria”. Il reggimento statale Baviera potrà essere impiegato anche per garantire la sicurezza dei cittadini del Land in caso di calamità naturali o attacchi in collaborazione con i reparti di pronto intervento. (Res)