Speciale difesa: Germania, leader giovani SpD, ipotizzabile scioglimento Bundeswehr

- È ipotizzabile lo scioglimento della Bundeswehr, nel quadro della formazione di un esercito europeo. Lo ha detto Kevin Kuehnert, leader dei Giovani socialisti (Juso), formazione giovanile del Partito socialdemocratico tedesco (SpD). Durante un’intervista rilasciata il 18 maggio scorso al quotidiano “Stuttgarter Nachricthten”, Kuehnert ha affermato che “si può pensare a sciogliere la Bundeswehr perché non deve più difendere il territorio da un nemico esterno”. Il leader degli Juso ha quindi aggiunto: “Dissolvere la Bundeswehr in un esercito europeo non è un’idea assurda”. Inoltre, per Kuehnert un esercito dell'Ue avrebbe effetti positivi anche dal punto di vista dell’economia, poiché 28 Forze armate nazionali “non sono economicamente efficienti”. Al tempo stesso, ha osservato il leader degli Juso, l’Ue deve perseguire una politica di disarmo. (Res)