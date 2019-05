Nord Macedonia: presidente Pendarovski incontra presidente parlamento Xhaferi

- Il presidente della Macedonia del Nord Stevo Pendarovski ha incontrato oggi il presidente del parlamento Talat Xhaferi. Durante l'incontro, riferisce l'agenzia di stampa "Independent Balkans News Agency", i due interlocutori hanno sottolineato il ruolo essenziale del parlamento nell'attuazione delle riforme. Pendarovski e Xhaferi hanno avuto un confronto sull'attuale situazione politica nel paese, in particolare in vista del possibile avvio dei negoziati di adesione all'Ue. La scorsa settimana Pendarovski ha incontrato anche il premier macedone Zoran Zaev, convenendo sulla necessità di cooperare in maniera "tangibile" per centrare gli "obiettivi strategici" della Macedonia del Nord: l'adesione alla Nato e all'Unione europea. Pendarovski proviene dallo stesso partito di Zaev, Unione socialdemocratica di Macedonia (Sdsm), ed ha sconfitto al ballottaggio del 5 maggio la candidata del centro-destra, Gordana Siljanovska. (segue) (Mas)