Milano: a Rogoredo il più grande intervento italiano di social housing

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano, nel quartiere di Rogoredo/Santa Giulia, il più grande intervento di social housing italiano, per numero di appartamenti in locazione a canoni calmierati. Il progetto, dal nome ‘Redo Milano’, è stato presentato questa mattina nella sede di Fondazione Cariplo. L'intervento, per il quale sono stati investiti complessivamente oltre 70 milioni di euro, è realizzato dal Fondo Immobiliare di Lombardia, primo fondo etico per l'housing sociale, promosso da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia. Ci sono diversi motivi che fanno di ‘Redo Milano’ degli interventi di housing sociale più importante degli ultimi anni, secondo il sindaco, Giuseppe Sala. “Primo per dimensione, che è oggettivamente importante. Secondo è il modello cooperativo milanese che funziona. E il terzo è che non si parla solo di appartamenti (che tra l’altro saranno in parte in affitto e in parte in vendita, una cosa giusta secondo me), ma anche di un passo in più nella riqualificazione di un quartiere, con una scuola, spazi verdi e piste ciclabili”. Il quartiere di Rogoredo/Santa Giulia, accanto alla stazione ferroviaria e della metropolitana, sarà teatro di grandi trasformazioni nel prossimo futuro. “Ci sono tanti giovani che vogliono venire a vivere a Milano, ma ci sono pochi appartamenti a prezzi bassi. Dobbiamo fare in modo che considerino attrattivo venire a vivere in alcuni quartieri come questo”, ha aggiunto il sindaco. "Redo Milano è certamente uno dei più significativi esempi in Italia di rigenerazione urbana di un quartiere periferico”, ha detto l'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità, Stefano Bolognini, intervenendo alla presentazione. (segue) (Rem)