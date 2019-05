Milano: a Rogoredo il più grande intervento italiano di social housing (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Regione Lombardia - ha aggiunto - dal 2015 sta portando avanti una grande riforma dei servizi abitativi, sta proseguendo con l'adozione del regolamento per l'accesso ai servizi abitativi pubblici e ha portato ad approvare una legge molto innovativa, la n.16/2016, con cui si è cercato di introdurre un principio assolutamente nuovo nel concetto dell'abitare. Tre i fronti di intervento su cui siamo impegnati: il primo è quello delle case popolari, con la riqualificazione, in un triennio, di 4.500 alloggi per le famiglie più fragili e l'accompagnamento alla socialità e al vivere condiviso attraverso l'esperienza dei laboratori sociali. Il secondo è l'housing sociale, per le famiglie che hanno una condizione economica che non consente di accedere ai servizi abitativi pubblici e, nello stesso tempo, non hanno risorse adeguate per potersi mettere sul mercato. Su questo versante abbiamo aderito volentieri al progetto di Fondazione Cariplo sul Fondo Immobiliare Lombardia, che in 10 anni ha prodotto grandi risultati e in cui fermamente crediamo proprio per rispondere al bisogno abitativo di queste famiglie. Infine, il terzo fronte, è quello del welfare abitativo: una serie di misure per aiutare le famiglie a mantenere la casa in locazione nel mercato privato, incentivando strumenti locativi come il canone concordato". (Rem)