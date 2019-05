Imprese: Google sospende parte delle relazioni d’affari con Huawei (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’azienda cinese ha replicato all’ordine esecutivo del presidente Trump con una nota, in cui si afferma che impedire all’azienda di fare affari negli Usa non renderà gli Stati Uniti più sicuri o più forti. I dirigenti di Huawei hanno negato che gli apparecchi prodotti dall’azienda costituiscano un rischio per la sicurezza nazionale degli Usa o di altri paesi in diverse occasioni, citando l'eccellente record di sicurezza informatica dell'azienda e la volontà di accettare supervisione e suggerimenti di clienti e governi stranieri. "Huawei è un leader senza precedenti nelle apparecchiature di telecomunicazione 5G ed è pronto e disposto a impegnarsi con il governo degli Stati Uniti e adottare misure efficaci per garantire la sicurezza del prodotto", si legge nella dichiarazione. Le nuove restrizioni costringeranno gli Stati Uniti a utilizzare solo attrezzature alternative inferiori e costose e, in ultima analisi, a danneggiare gli interessi dei consumatori statunitensi, ha aggiunto Huawei, secondo cui tali restrizioni violano i diritti dell’azienda e solleveranno altri gravi problemi legali. (segue) (Was)