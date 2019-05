Imprese: Google sospende parte delle relazioni d’affari con Huawei (7)

- Alla fine del mese di gennaio il dipartimento di Giustizia Usa ha formalmente incriminato l'azienda cinese leader nel campo delle telecomunicazioni, Huawei, e il suo direttore finanziario, Meng Wanzhou: sull'azienda e sul suo dirigente pendono in tutto 13 capi d'imputazione, legati al presunto aggiramento delle sanzioni Usa all'Iran e al tentativo di sottrarre informazioni sensibili a una azienda statunitense, T-Mobile. La Cina ha risposto all'offensiva di Washington con cautela: Pechino ha definito "ingiusta" e "immorale" la campagna in atto ai danni di Huawei, ma ha evitato di menzionare rappresaglie ai danni degli Stati Uniti. (segue) (Was)