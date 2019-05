Filippine: portavoce Duterte smentisce che il presidente sia confinato in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del presidente delle Filippine Rodrigo Duterte, Salvador Panelo, ha negato le indiscrezioni seguite alle recenti elezioni generali, secondo cui il capo dello Stato 74enne sarebbe confinato in ospedale. “Gli ho appena parlato. (Il presidente) non conferma né smentisce di essere stato in ospedale”, ha dichiarato il portavoce, aggiungendo però che Duterte si trova presso la residenza presidenziale come di consueto, e sta lavorando al vaglio di documenti governativi. Le indiscrezioni in merito allo Stato di salute di Duterte trovano periodicamente spazio sui media filippini dallo scorso anno, alimentati in parte anche dallo stesso presidente, che aveva annunciato di essere forse affetto da tumore, salvo poi riferire che gli esami clinici avevano invece accertato il contrario. Le ultime voci giungono però in un momento delicato, a pochi giorni dalle elezioni di medio termine che hanno visto Duterte rafforzare ulteriormente la propria maggioranza al Senato. (segue) (Fim)