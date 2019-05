Filippine: portavoce Duterte smentisce che il presidente sia confinato in ospedale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consenso pubblico goduto dal presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, è tornato a segnare massimi record il mese scorso, rafforzando il capo dello Stato in vista delle elezioni. Il record di consensi goduto da Duterte giunge a dispetto delle polemiche internazionali sul rispetto dei diritti umani nel paese, e delle rinnovate tensioni territoriali con la Cina, che vedono Manila in una posizione scomoda, a metà tra Washington e Pechino. Secondo l’ultimo sondaggio pubblicato da Social Weather Stations, alla fine di marzo Duterte godeva di un tasso di consenso del 79 per cento, in sensibile aumento rispetto al 74 per cento registrato a dicembre. La percentuale degli elettori filippini che hanno espresso insoddisfazione nei confronti del presidente, invece, è calata al 13 per cento, attestando il “tasso di soddisfazione netto” al 66 per cento, pari al record assoluto registrato nel secondo trimestre 2017. (segue) (Fim)