Filippine: portavoce Duterte smentisce che il presidente sia confinato in ospedale (6)

- Secondo Ramon Casiple, direttore esecutivo dell’Istituto per la riforma politica ed elettorale, con sede a Manila, il quadro a pochi giorni dalle elezioni generali nelle Filippine esibisce una superiorità schiacciante delle forze vicine a Duterte, ma non sono da escludere mutamenti almeno parziali delle ultime ore. “I dati (diffusi nei giorni scorsi) sono indicativi delle tendenze, ma non vanno assolutamente ritenuti una previsione esatta dei risultati”. Le parole di Casiple riflettono la speranza delle opposizioni filippine, che in vista del voto esibiscono ottimismo. Il senatore Francis Pangilinan, direttore della campagna elettorale dell’alleanza di opposizione Otso Diretso, si è detto fiducioso nella possibilità di un esito a sorpresa. (segue) (Fim)